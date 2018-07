Argentino ganha, mas polonês vira líder dos quadris no Dacar

Após sofrerem com o calor e temperatura superior a 40 graus na segunda-feira (5), os participantes da categoria quadriciclos voltaram hoje para as trilhas do Dacar na Argentina, entre as cidades de San Juan e Chilecito, em um percurso de 657 km, sendo 220 km de trechos cronometrados. Pelo terceiro dia consecutivo, um diferente vencedor, o que apimenta ainda mais a disputa pelo troféu da 37ª edição da prova. Desta vez, o argentino Lucas Bonetto conquistou a vitória, a primeira na competição, com o tempo de 3h08min27s.

Com uma pilotagem segura, o polonês Rafal Sonik, que persegue o inédito título do Dacar, completou em segundo, no entanto assumiu a liderança da categoria. Ele se beneficiou dos problemas enfrentados pelo atual campeão, o chileno Ignacio Casale, ainda no início da etapa. O sul-americano foi apenas o oitavo do dia e agora é o terceiro colocado após três dias.

Um dos mais afetados pela longa e dura especial do dia anterior, o brasileiro André Suguita largou nesta terça-feira (6) tentando se manter vivo no Dacar. E deu certo. Ele completou o trajeto na 21ª colocação. Na classificação geral, o piloto é o 24º colocado.

TERCEIRA ETAPA - QUADRICICLOS

1º Lucas Bonetto (ARG) # 258 (Honda) 3h08min27s

2º Sebastian Halpern (ARG) #255 (Yamaha) +58s

3º Rafal Sonik (POL) #251 (Yamaha) +2min14s

4º Gaston Gonzalez (ARG) #269 (Yamaha) +2min14s

5º Mohammed Abu-Issa (QAT) #253 (Honda) +2min29s

21º André Suguita (BRA) #295 (Can-Am) +32min39s

CLASSIFICAÇÃO GERAL - QUADRICICLOS

1º Rafal Sonik (POL) #251 (Yamaha) 11h38min20s

2º Sergio Lafuente (URU) #252 (Yamaha) +4min55s

3º Ignacio Casale (CHI) #250 (Yamaha) +5min36s

4º Sebastian Halpern (ARG) #255 (Yamaha) +12min23s

5º Mohammed Abu-Issa (QAT) #253 (Honda) +21min33s

24º André Suguita (BRA) #295 (Can-Am) +4h08min08s