Argentino vence primeira etapa da Volta Ciclística de SP

O argentino Edgardo Simon venceu a primeira etapa da sétima edição da Volta Ciclística de São Paulo, disputada neste sábado, entre as cidades de Presidente Prudente e Assis, no interior paulista. Ele completou os 129 quilômetros de trecho cronometrado em 3h13min23, saindo na frente da competição que só termina no dia 24 de outubro.

"O nível da competição é muito alto e todas as etapas são difíceis. A geografia desta etapa foi muito variada, mas nossa equipe fez um bom trabalho, para, no final, ter condição de brigar pela vitória. Estamos bem preparados e queremos chegar ao último dia lutando pelo título geral", comemorou Simon, após a vitória na abertura.

Neste domingo, acontece a segunda das nove etapas previstas na prova, quando os 168 ciclistas participantes farão um percurso de 114 quilômetros entre Marília e Bauru, duas cidades no interior de São Paulo.