Argentinos reclamam de prejuízo

A Copa América terminou no domingo. Mas, nos corações dos argentinos, havia acabado muito antes do encerramento oficial. A eliminação precoce do time da casa provocou queda drástica das operações de marketing esportivo e de transporte de torcedores. A saída do Brasil, outra estrela do evento, também acelerou a queda do interesse.

Simultaneamente, gerou, pelo terceiro ano consecutivo, uma série de acusações de torcedores e analistas esportivos sobre o desempenho da seleção, que acumula fracassos.

Nos últimos dias os patrocinadores da seleção argentina começaram a renegociar com os canais de TV os segundos de publicidade pagos e não utilizados nos últimos dias da Copa América. Uma das alternativas encontradas é a de serem compensadas com tempo equivalente durante as eliminatórias da Copa de 2014, que começam em outubro.

Diversas cidades-sede que receberam a Copa América foram amplamente beneficiadas no setor turístico. Uma das mais favorecidas foi Mendoza, na fronteira com o Chile, que atraiu pelo menos 50 mil turistas chilenos.

As adegas de Mendoza - província que lidera a produção vinícola da Argentina - também foram mais visitadas durante o evento, com aumento de 25% em comparação a julho do ano passado.

A cidade ainda registrou lucros diretos de US$ 46 milhões (mais de R$ 70 milhões), volume superior ao conseguido em outras sedes do torneio, como Córdoba, com US$ 29,12 milhões (quase R$ 45 milhões), ou Santa Fé, com US$ 7,28 milhões (cerca de R$ 11 milhões).

Favorecidos. Os jornalistas esportivos argentinos afirmaram ontem que desta incomum Copa América, repleta de empates e com seleções favoritas eliminadas precocemente, a maior beneficiada, além do campeão Uruguai, foi a Venezuela, 4.ª colocada. "Demos um murro na mesa e dissemos "presente" no futebol da América do Sul", afirmou o jogador Tomás Rincón.

Os peruanos também mostravam otimismo. "A América do Sul está começando a mostrar novas forças no futebol", disse o atleta Sergio Markarian.

A seleção paraguaia, vice-campeã, retornou a Assunção com uma recepção eufórica de seus torcedores, apesar de ter terminado a competição sem uma vitória sequer no tempo normal.