Argentinos se dizem vítimas de emboscada

O elenco e a comissão técnica do Tigre deixaram o Morumbi revoltados com o que chamaram de "violência gratuita" dos seguranças e dos policiais militares que trabalharam na decisão da Sul-Americana. No início da madrugada, os jogadores argentinos seriam levados a um Distrito Policial para exames de corpo de delito para comprovar as agressões.

Segundo representantes do clube argentino, durante o intervalo seguranças particulares e policiais entraram em confronto com o elenco. "Eram entre 15 e 20 e chegaram com muita violência. Ficamos mais de 15 minutos brigando com eles. Nunca vimos nada parecido. Foi uma emboscada. Apanhei de cassetete. Um deles ainda nos mostrou uma arma", contou ao canal de tevê Fox Sports o goleiro Damián Albil.

O auxiliar técnico Jorge Borrelli também reclamou muito de agressões. "Nunca vi coisa parecida. Ficamos encurralados. Não tínhamos como voltar para o segundo tempo."

O major Gonzaga, comandante da Polícia Militar na partida de ontem, afirmou que a PM foi acionada para separar uma briga entre o elenco do Tigre e seguranças do São Paulo. "A Polícia Militar foi acionada para separar uma briga que já havia começado. Tem muitas pessoas machucadas de ambos os lados", disse o major. "Eu estava lá, tinha pedaços de madeira, bancos e garrafas. Mas nenhum revólver."

Segundo jornalistas argentinos, Albil teve uma arma colocada em seu peito, Gastón Díaz e Galmarini tiveram cortes causados por golpes de madeira e Rubén Botta ficou com um olho roxo por causa de uma agressão. Além deles, Matías Escobar e o auxiliar Borrelli, entre outros, também se feriram no rosto.

Irritação. O São Paulo tentou se defender das acusações e ficou bastante incomodado com a postura do Tigre, que não voltou para o segundo tempo - o time do Morumbi foi declarado campeão. Segundo Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, vice-presidente do clube, a confusão foi criada pelos argentinos. "Eles tentaram invadir o nosso vestiário e três de nossos seguranças conseguiram impedir. Depois, eles chamaram reforços."

O presidente Juvenal Juvêncio ironizou o adversário, dizendo que ele não suportou a pressão. "Os argentinos correram. Também, com 67 mil pessoas e 2 a 0, eles não iriam aguentar. Achei feio isso. Eles acharam que era melhor ir embora."

A confusão teve início no intervalo, quando Lucas, que se machucou em uma entrada de Lucas Orban, mostrou ao defensor argentino um algodão com sangue que saiu de seu rosto. O argentino partiu para cima do são-paulino, assim como outros jogadores do Tigre. O volante Wellington chegou para tentar ajudar o companheiro e foi ali que a briga se formou.

Quando os dois times já estavam nos vestiários, alguns policiais do Batalhão de Choque desceram pelo túnel que dava acesso ao vestiário do Tigre. O São Paulo voltou para o campo e os jogadores do time visitante, não. Néstor Gorosito diz que seus atletas foram ameaçados com armas de fogo e, por isso, preferiram não retornar. Juvenal Juvêncio alega que tudo o que os argentinos disseram era mentira.

"Não teve nada disso. A bola deles é a provocação, porque na bola não podem com a gente. Somos mais fortes. Vamos comemorar duplamente, a fuga dos argentinos é mais uma vitória."

O juiz esperou por quase 45 minutos e declarou a partida suspensa. Para Denilson, os rivais tiveram medo de tomar mais gols. "Acho que ficaram com vergonha, infelizmente. Bateram e depois não voltaram para o segundo tempo. Vamos curtir."