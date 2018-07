Arias vence no 1º round e soma 50 vitórias George Arias, de 37 anos, venceu Bruno Lucas, de 21, e manteve o título brasileiro dos pesos pesados. A luta, no Ginásio Baby Barioni, terça-feira à noite, acabou no 1.º assalto. Arias soma 50 vitórias (36 nocautes) e 11 derrotas.