Ariel Cabral e Arrascaeta treinam no Cruzeiro e devem encarar o Sport no Mineirão O volante argentino Ariel Cabral e o meia uruguaio Arrascaeta foram as principais novidades no treino do Cruzeiro neste sábado, véspera do duelo contra o Sport, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois jogadores haviam sido poupados do trabalho da última quinta-feira.