Arma do Santo André foi revelada no Santos

Sem a metade da badalação dos garotos da Vila, o atacante Rodriguinho, do Santo André, é quem lidera a artilharia na decisão. Com 14 gols, ele é o segundo que mais balançou as redes no campeonato, atrás apenas de Ricardo Bueno, do Oeste (16). A marca do destaque andreense representa 30% do poder ofensivo das estrelas santistas: Neymar (12), Paulo Henrique Ganso (11), Robinho (5) e André (12), que, juntos, fizeram 40 gols no Paulista.

Hoje, além de poder encostar na liderança da artilharia, tem a chance de mostrar ao time, comandado por Dorival Júnior, o que eles desperdiçaram - Rodriguinho jogou na categoria de base do Santos, mas foi dispensado aos 13 anos, indo atuar no rival, a Portuguesa Santista.

A experiência, porém, não provocou ressentimento no atleta. "A gente já está acostumado com essas coisas", explica.

Questionado se um gol sobre o Santos teria um sabor diferente, o atacante sorriu, mas disse que vai comemorar do mesmo jeito. Aliás, no confronto contra o Santos, pela primeira fase, Rodriguinho foi o autor do único gol andreense na derrota por 2 a 1 para a equipe santista.

Se depender do discurso do destaque do ABC, o placar agora será inverso. "O favoritismo do Santos é um ponto a favor e, sabendo jogar, podemos reverter tal situação", explicou.

De acordo com o craque, os colegas de equipe, maioria jovens, gostam de brincar durante os treinos e na concentração, tal como o rival. As coreografias para os gols, no entanto, estão fora da lista. Sem dancinha.