Armada brasileira joga por tríplice coroa

Há menos de um ano, quem se atrevesse a apostar que a final de 2010 da Copa dos Campeões não teria Barcelona ou Real Madrid, tampouco um dos gigantes ingleses, Manchester United ou Chelsea, estaria escolhendo um azarão. Pois duas "zebras" de primeiríssima linha, Internazionale de Milão e Bayern de Munique, decidem hoje, às 15h45, o torneio interclubes mais prestigiado do mundo.

Os dois são os mais badalados times do mundo, mas prometem uma final sem favoritos, marcada por um duelo de escolas e pelo confronto entre os técnicos Van Gaal e Mourinho, mestre e aprendiz. A armada brasileira, formada por Julio Cesar, Maicon e Lúcio, pode entrar para a história do clube italiano com a conquista do terceiro (e mais importante) título da temporada, já que ganharam, também, o Campeonato Italiano e a Copa da Itália.

A final será no mítico Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, mas não contará com as maiores estrelas do futebol mundial. Em campo, em lugar de Cristiano Ronaldo, Kaká, Messi, Iniesta, Ronaldinho Gaúcho, Rooney ou Tévez, estarão ídolos de menor prestígio, como os holandeses Robben e Sneijder - renegados do Real Madrid -, os brasileiros Julio Cesar, Maicon e Lúcio, além do camaronês Eto"o. O francês Franck Ribéry cumpre suspensão e não jogará pelo Bayern.

Muito além das escalações, a partida de hoje engendra um duelo de escolas do futebol. De um lado, estará o Bayern de Louis Van Gaal, 58 anos, técnico holandês campeão europeu em 1995 pelo Ajax. De outro, o português José Mourinho, 47, já coroado pelo Porto em 2004. Por três anos, ambos trabalharam juntos no Barcelona - Van Gaal como titular, Mourinho como discípulo. A parceria, entretanto, resultou em mais diferenças que semelhanças. O primeiro é adepto do ataque eficiente, estilo holandês, e faz o Bayern jogar para a frente. Já o português é obrigado a negar a cada entrevista o rótulo de retranqueiro.

Apesar de serem amigos, ontem, véspera do jogo, trocaram farpas. Van Gaal destacou o respeito mútuo, mas cutucou o ex-colega. "Ele treina para ganhar; eu, para jogar um futebol atraente e ganhar. Meu caminho é mais longo", afirmou. Mourinho respondeu horas depois. "Ele (Van Gaal) não deve ter visto muitos jogos da Inter", disse: "Parece que só assistiu a um jogo, Barcelona e Inter, na Espanha. Mas isso até me deixa satisfeito".

Mais provocações. O holandês Robben, destaque do Bayern, deu-se até o direito de entrar no fogo cruzado. "Mourinho não se importa se a equipe está jogando bem ou mal", afirmou, elogiando seu chefe. "Van Gaal quer ganhar jogando um futebol bonito."

Do lado da Inter, vencer a Copa dos Campeões significa ainda quebrar 45 anos de tabu. A última vez em que a equipe de Milão pôs a mão no caneco foi no bicampeonato de 1964-1965, quando a equipe de Mazzola e Facchetti derrubou o Real de Alfredo Di Stéfano e o Benfica de Eusébio.