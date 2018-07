Armstrong: novas acusações de doping

Na investigação, revelada por uma reportagem do Washington Post, Armstrong e membros das equipes US Postal, Discovery Channel, Astana e RadioShack estão envolvidos em um esquema de uso e incentivo ao doping entre 1996 e 2010. A Usada afirma que mostras de sangue do ciclista, obtidas em exames de 2009 e 2010 realizados pela União Ciclística Internacional (UCI), possuem provas consistentes de manipulação.

Armstrong é acusado por uso de eritropoietina, transfusões de sangue, hormônio de crescimento, além de infusões de plasma para aumento de desempenho ou para mascarar o uso de substâncias proibidas. Ele também teria incentivado, distribuído e administrado agentes dopantes. Tais violações ao Código Mundial Antidoping podem causar suspensão de quatro anos e até o banimento do esporte. Armstrong também perderia seus títulos.