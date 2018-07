Armstrong pertencia a esquema de dopagem

Após banir Lance Armstrong do esporte, em agosto, por uso de substâncias proibidas, a Agência Antidoping dos EUA (Usada, na sigla em inglês), foi além. Ontem, em comunicado, a entidade afirmou que o ex-ciclista não só usava drogas para o aumento de rendimento como fazia parte do "mais sofisticado, profissionalizado e bem sucedido esquema de dopagem da história do esporte" enquanto atuava pela equipe US Postal, na qual ganhou a Volta da França por sete vezes.

Em um relatório de mais de mil páginas, a Usada publicou o nome de todos os envolvidos no esquema, além de comprovantes de pagamentos, e-mails, dados científicos e resultados laboratoriais que comprovariam a posse, o uso e a distribuição de substâncias dopantes.

Travis Tygart, diretor executivo da Usada, assegura que as provas contra a equipe e o mais laureado ciclista da história são "conclusivas" e que "trazem à luz, pela primeira vez, este altamente profissionalizado sistema de gestão de doping". O relatório ainda afirma que o sistema foi desenhado de forma que os ciclistas utilizassem drogas perigosas, à época não detectáveis, para garantir confidencialidade.

O dossiê foi enviado para a União Ciclística Internacional, a União Internacional de Triatlo e para a Agência Mundial Antidoping. As entidades têm 21 dias para analisar o caso e decidir se concordam ou contestam a conclusão da Usada.