Arnaldo Tirone tenta deixar fechado acordo com Riquelme com Palmeiras

SÃO PAULO - O presidente Arnaldo Tirone e o diretor financeiro do Palmeiras, Antônio Henrique Silva, viajaram ontem para Buenos Aires para tentar a contratação do meia Riquelme, mas o acerto pode ser feito apenas na semana que vem pelo novo ocupante da presidência. Décio Perin e Paulo Nobre disputam o cargo segunda-feira.

Tirone ainda espera que o Conselho de Orientação Fiscal do clube aprove a contratação do argentino para poder anunciá-lo até domingo. Se não tiver o aval do órgão, o presidente vai tentar deixar tudo alinhavado com Riquelme para que o acordo seja fechado pelo novo presidente. Tirone não pretende comprar uma briga com o COF a poucos dias do fim do seu mandato, sabendo que pode até ser punido futuramente caso descumpra as ordens do Conselho.

Enquanto Tirone prefere esperar um parecer favorável do COF, Antônio Henrique Silva tenta fechar o acordo logo. E diz acreditar em um final feliz. "Eu sempre faço um negócio para terminar bem. É claro que estou otimista", disse ele antes de viajar para Buenos Aires.

Os dois dirigentes palmeirenses se reuniriam ainda ontem com o empresário de Riquelme, Daniel Bolotnicoff, para saber se o meia realmente está interessado em vestir a camisa alviverde.

Essa seria a segunda reunião sobre o assunto em Buenos Aires - a primeira, no fim de dezembro, teve presença de César Sampaio, gerente de futebol. O encontro só serviu para mostrar o interesse palmeirense no meia.

A contratação de Riquelme já foi aprovada pelo técnico Gilson Kleina, que alertou, no entanto, para a dificuldade de montar o time com o argentino e Valdivia atuando juntos. Nessa briga, quem sairia perdendo seria o chileno. O treinador também não se importa com o fato de Riquelme estar parado desde a final da Libertadores da América.

A negociação com o argentino, porém, causa muitas desavenças no Palmeiras - uma ala de conselheiros é contra a contratação. Tirone sabe das críticas e também imagina que talvez não adiante muita coisa deixar o acordo pronto para o próximo presidente assinar o contrato. Afinal, Perin e Nobre são reticentes à chegada do jogador.