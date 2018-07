Arouca pode voltar O volante Arouca deve ser a novidade do Santos na "decisão" contra o Cerro Porteño, quinta-feira, em Assunção, pela Libertadores. Ontem à tarde, o volante participou pela primeira vez de um treino com bola, desde que sofreu lesão no músculo adutor da coxa direita no clássico contra o Corinthians, dia 20 de março.