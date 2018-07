Arouca se recupera e está confirmado para a final na Vila

A vitória por 1 a 0 sobre o Once Caldas, quarta-feira à noite, em Manizales, na Colômbia, além de deixar o time a um empate das semifinais da Taça Libertadores, no jogo de volta contra os colombianos, quarta-feira, no Pacaembu, aumentou a confiança dos jogadores para a decisão do estadual. Neymar, que sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo no último lance da partida, caminhava normalmente ontem à tarde, na chegada da delegação ao CT Rei Pelé. "Estou bem e vou jogar", afirmou o autor do passe para Alan Patrick marcar o gol da vitória santista.

Com fisionomia de cansaço, Edu Dracena disse ter perdido alguns quilos em razão dos jogos seguidos. "Estou mais magro, mas jogar seguidas decisões nos dá motivação", afirmou.