Arqueiro Daniel Xavier representará Brasil na Olimpíada A Confederação Brasileira de Tiro com Arco (CBTArco) oficializou nesta quarta-feira Daniel Xavier como o representante do País nos Jogos Olímpicos de Londres. O arqueiro venceu a disputa interna contra Gustavo Trainini e Bernardo Oliveira ao ficar como melhor brasileiro a Copa do Mundo de Ogden, nos Estados Unidos, que segue sendo disputada até domingo.