Arquibancada ''B'' é a próxima reforma Saiu no sábado no Diário Oficial do Estado de São Paulo a licitação para a reforma da Arquibancada B do Autódromo de Interlagos, que fica na reta dos boxes, com tribunas e camarotes especiais. O local será coberto e melhorado ao preço estimado de R$ 17,5 milhões, com prazo de quatro meses - ou seja, para o GP do Brasil de F-1 deste ano. As empresas interessadas tem até hoje para entregar suas propostas e vence a menor oferta.