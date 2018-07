''Arquiteto da moda'' rebate as críticas aos seus autódromos

Das 20 etapas originais do campeonato deste ano, o arquiteto alemão Hermann Tilke, 56 anos, é o responsável pela concepção de dez autódromos ou circuitos de rua, como Valência e Cingapura. Tornou-se um nome popular na competição. Profissionais e fãs da Fórmula 1 se dividem nas críticas e elogios ao seu trabalho.

Nessa entrevista exclusiva ao Estado, ontem, em Budapeste, Tilke se defende das acusações de não produzir autódromos funcionais e não saber desenhar pistas, pois muitas das que projetou não têm curvas de elevada velocidade, seletivas, e as dificuldades de ultrapassagem comprometem a qualidade das corridas.

Malásia, China, Turquia, Valência, Alemanha, Cingapura, Coreia do Sul, Índia e Abu Dabi são as nações ou cidades do calendário da Fórmula 1 com pistas projetadas por Tilke. Bahrein, momentaneamente de fora do calendário, também tem a sua assinatura. Outras praças de esportes a motor não integradas à Fórmula 1 também são suas, como A1 Ring, na Áustria, e as em construção em Atlanta, nos Estados Unidos, e Zagreb, Croácia.

Em 2012, o GP dos Estados Unidos estará de volta ao Mundial, com um circuito concebido por Tilke, em Austin, no Texas.

E em 2014 será a vez da cidade de Sochi, no Mar Negro, receber o GP da Rússia, sempre com autódromo desenhado pela empresa de Tilke, localizada em Aachen, Alemanha, de dimensões generosas. "Passamos de 300 profissionais entre arquitetos e engenheiros."

O arquiteto explica: "Não concordo com quem diz que os autódromos que projetamos não são funcionais. Não é o que ouço de parte dos que trabalham na Fórmula 1", diz. "O que a imprensa pensa não interessa", afirma, demonstrando irritação.

Em locais como a pista de Xangai, porém, a reclamação é geral. Os acessos aos escritórios das equipes distribuem-se sobre um lago repleto de vias, formando um labirinto. "Procuramos seguir os ensinamentos da corrente de pensamento do Feng Shui, em que os caminhos retos podem reter o mal enquanto os sinuosos não", afirma Tilke.

A defesa para a acusação de desenhar pistas sem seções velozes e de difícil ultrapassagem está pronta. "Recebemos os pedidos para projetos 3, 4, 5 anos antes da estreia da Fórmula 1 e é importante que, nos dez anos seguintes, o circuito possa ser usado sem ter de ser modificado por causa do avanço dos carros." A elevada extensão de tempo faz com que o arquiteto acabe criando soluções de compromisso.

"Um bom exemplo é a fantástica curva Eau Rouge, em Spa. Hoje os pilotos a percorrem de pé em baixo, sem reduzir a velocidade. No passado exigia até redução de marcha." Não seria possível, agora, conceber algo semelhante à Eau Rouge porque já nasceria desatualizado, argumenta.

"É preciso entender que temos limitações de espaço nos terrenos, orçamento, tempo da obra, o que nem todos levam em conta quando criticam."

E existe a mais importante das restrições: o uso de áreas nobres, sobre os boxes, por exemplo, para a Área Vip, destinadas aos camarotes. "Nos autódromos mais antigos, a sala de imprensa localizava-se sobre os boxes. Agora, procuramos construí-las o mais próximo possível do paddock por ter cedido sua localização para a Área VIP." Isso faz com que em alguns circuitos os jornalistas não tenham a visão da pista, uma afronta a lógica."

Como sempre, Tilke faz questão de garantir não possuir nenhuma relação comercial com Bernie Ecclestone. "Apenas o consulto, bem como a integrantes das equipes e pilotos a respeito das suas necessidades para projetar um novo autódromo."

Poucos acreditam na sua versão. Dentro da Fórmula 1 imagina-se que Ecclestone tenha participação em todos os contratos envolvendo a Fórmula 1 da Tilke Engineering. O alemão conclui com uma propaganda da empresa: "Nossos preços não são diferentes dos de outros grandes escritórios de arquitetura".