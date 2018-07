Arremessador do Marlins na MLB morre aos 24 anos em acidente de barco

Uma tragédia deixou de luto o beisebol norte-americano neste domingo. O Miami Marlins, equipe da Major League Baseball (MLB, principal liga do esporte no mundo), anunciou nesta manhã que o arremessador José Fernández, de apenas 24 anos, morreu em um acidente de barco.

De acordo com informação da Guarda Costeira dos Estados Unidos, Fernández foi uma das três pessoas que morreram em um grave acidente nas praias de Miami nesta madrugada, nas primeiras horas do domingo. A polícia norte-americana e o Marlins não divulgaram maiores detalhes sobre o ocorrido.

Em comunicado oficial, a franquia da MLB informou que a partida marcada para este domingo diante do Atlanta Braves, em casa, foi cancelada. "A organização Miami Marlins está devastada pela perda trágica de José Fernández. Nossos pensamentos e preces estão com sua família neste momento tão difícil", diz a nota.

Cubano, Fernández chegou aos Estados Unidos aos 15 anos como grande promessa do beisebol. Entrou na MLB em 2013 e logo mostrou que a aposta do Marlins foi certeira, uma vez que conquistou o prêmio de novato do ano naquela temporada. Sofreu com lesões em 2014 e 2015, mas em 2016 já havia disputado 24 partidas, com 16 vitórias.

Há cinco dias, o arremessador havia postado uma foto em uma rede social na qual indicava que sua namorada, Carla Mendoza, estaria grávida.