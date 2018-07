Arsenal e Chelsea buscam vaga na Copa dos Campeões

Com o Manchester United já campeão, as atenções no Campeonato Inglês se concentram na disputa por vagas na Copa dos Campeões. O Arsenal recebe hoje justamente o Manchester United. O time de Londres não terá o atacante Olivier Giroud, suspenso. O goleiro Lukasz Fabianski e o volante Abou Diaby, ambos machucados, também estão fora.

O Manchester promete não amolecer porque busca quatro vitórias nas últimas rodadas para bater o recorde de pontos da competição. Hoje, o time soma 84. A partida será especial para o atacante Robin van Persie, que faz hoje o seu primeiro jogo no Emirates Stadium desde que trocou o Arsenal pelo Manchester United.

"Não estou preocupado com Robin voltar para o Arsenal. Também não creio que ele esteja. Houve vaias para ele no primeiro turno, no Old Trafford, mas isso faz parte da sociedade moderna. Robin mostrou na comemoração dele o que significava ganhar o Campeonato Inglês", minimizou o técnico do Manchester, Alex Ferguson.

Ferguson garante que o seu time não vai "tirar o pé" por respeito aos outros clubes da competição, e não só por causa do recorde de pontos.

"Depois de ganhar o campeonato, sempre há o perigo de cair em armadilhas e dizer que está tudo bem e que vamos jogar para nos divertir. Não podemos relaxar. Temos o dever com os outros clubes que estão em busca da Copa dos Campeões e de outras metas."

Também de olho na vaga na Copa dos Campeões, o Chelsea recebe o Swansea em Stamford Bridge. O time deve ter a volta de Gary Cahill depois de seis semanas de ausência por causa de uma com uma lesão de joelho. Quem também aparecerá entre os titulares é o atacante Demba Ba, provável substituto de Fernando Torres, que deverá ser poupado para a semifinal da Liga Europa, contra o Basel.

No jogo de ida, os Azuis venceram por 2 a 1, na Suíça, e podem até perder por 1 a 0 no jogo de volta, na próxima quinta-feira, em Stamford Bridge.

Rebaixamento. Na luta contra o descenso, o Reading recebe o Queens Park Rangers. As duas equipes ocupam as últimas posição do campeonato, com apenas 24 pontos. Um empate pode afundar os dois.