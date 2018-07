O Arsenal venceu o Manchester City por 3 a 0 e assumiu a vice-liderança do Inglês com 17 pontos, cinco a menos que o líder Chelsea. Nasri, Song e Bendtner foram os goleadores do jogo.

Também o Manchester United chegou aos 17 pontos ao bater o Stoke City por 2 a 1. Já o Liverpool voltou a vencer após cinco rodadas, mas continua em 18.º, com 9 pontos.