Arsenal se reforça com jovem zagueiro de time rebaixado para a 3ª divisão

O Arsenal fechou nesta sexta-feira a chegada de mais um reforço para a temporada 2016/2017 do futebol europeu. O clube londrino anunciou a contratação do zagueiro Rob Holding, de 20 anos, que estava no Bolton, clube que foi rebaixado para a terceira divisão do futebol inglês na última temporada.

Os detalhes financeiros da transação não foram revelados pelos clubes, mas as informações da imprensa britânica são de que o Arsenal vai desembolsar 2 milhões de libras (aproximadamente R$ 8,6 milhões) para tirar o jogador do Bolton, time onde disputou 30 partidas na última temporada.

"É algo que eu sonhava desde criança. Eu mal posso esperar para começar", afirmou Holding, que foi eleito o melhor jogador do Bolton na temporada passada. Durante a até agora breve carreira, o defensor também teve uma passagem por empréstimo pelo modestoBury, além de já ter sido convocado para a seleção sub-21 da Inglaterra.

Antes de Holding, o Arsenal já havia acertado a chegada de outros dois reforços. O clube londrino fechou as chegadas do atacante japonês Takuma Asano (estava no japonês Sanfrecce Hiroshima) e do meia suíço Granit Xhaka (Borussia Mönchengladbach).

Na última temporada, o Arsenal ficou em segundo lugar no Campeonato Inglês, além de ter vencido a Supercopa da Inglaterra. O time estreará na próxima edição do torneio nacional no dia 14 de agosto, em casa, diante do Liverpool.