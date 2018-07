Arsenal vira jogo com goleada sobre o Tottenham

O Tottenham, que soma 53 pontos em terceiro lugar, começou o jogo a todo vapor. Com gols de Saha aos 4 e Adebayor aos 34, cobrando pênalti, o time dirigido pelo técnico Harry Redknapp saiu na frente, mas a reação do Arsenal começou ainda no primeiro tempo, com gols de Bacary Sagna aos 40 e do holandês Van Persie, o artilheiro do Campeonato Inglês com 23 gols, aos 43 minutos.

No segundo tempo, porém, o Arsenal surpreendeu os 60.106 pagantes e até o próprio técnico Arsène Wenger com um futebol ofensivo e vibrante, que fez a torcida esquecer os últimos fracassos da equipe. Aos 6 minutos, Rosicky virou o jogo e Walcott, com dois gols semelhantes aos 20 e aos 23 minutos, fez 5 a 2, em um jogo em que poderia ter saído mais gols.

Já o Manchester United (61 pontos) manteve sua perseguição ao líder Manchester City (63) após a vitória sobre o Norwich por 2 a 1, com gols de Scholes e Ryan Giggs - este nos acréscimos. O jogador galês de 38 anos, que iniciou a carreira em 1991, festejou ontem seu 900.º jogo com a camisa do United.