Arthur Elias renova com Corinthians e dirigirá time feminino pelo sétimo ano seguido

Campeão da tríplice coroa em 2021, o time feminino do Corinthians manterá toda a base vencedora para o próximo ano. O último ato da temporada foi o anúncio da renovação do técnico Arthur Elias, que comandará a equipe pela sétima temporada seguida, e sua comissão técnica.

Arthur Elias chegou ao clube em 2016 e revolucionou o futebol feminino corintiano. Sob sua direção, a equipe é tricampeã da Libertadores, do Brasileirão e do Paulistão. São 10 títulos conquistados ao todo no clube.

"Até aqui são 19 anúncios entre renovações e atletas que seguem com seus contratos. Claro, não poderia faltar ele, que comanda o time com maestria. O Rei, o estrategista, o inovador, o professor Arthur Elias e seu time de profissionais da comissão técnica estarão conosco em 2022!", anunciou o Corinthians nesta quinta-feira.

O treinador foi confirmado um dia após o anúncio da ampliação do vínculo da camisa 10 e estrela Gabi Zanotti. Entre as destaques do elenco, já haviam renovado a experiente zagueira Erika, a artilharia Adriana, a capitã Tamires, a experiente Grazi, Yasmim, Katiuscia, Campiolo, Gabi Portilho, Diany e Kemelli.

Três campeãs se despediram do grupo de Arthur Elias: Poliana, Pardal e Ingryd. Faltam definir o futuro da atacante Vick Albuquerque e das reservas Cacau e Andressinha.