Arthur Nory fatura prata em etapa da Copa do Mundo de ginástica

O brasileiro Arthur Nory Mariano conquistou neste sábado a medalha de prata no individual geral da etapa de Glasgow da Copa do Mundo, na Escócia. Ele obteve a pontuação geral de 86.598 e só ficou atrás do britânico Max Whitlock, que conquistou o ouro com 89.299.

Arthur Nory conquistou a vaga no pódio logo em sua primeira competição do ano graças principalmente ao bom rendimento na barra fixa e no solo. No primeiro equipamento, foi o melhor, com 15.133. No solo, foi o segundo, com 14.966. Ele ainda obteve a mesma posição no salto, com 14.900.

A medalha de prata confirma o crescimento do ginasta brasileiro nas competições internacionais. Antes, só havia obtido uma segunda colocação em etapa da Copa do Mundo da temporada 2013.

No ano passado, justamente em Glasgow, Arthur Nory surpreendeu ao obter o 12º lugar no individual geral. Com a boa colocação, tornou-se possível candidato a fazer bonito na equipe brasileira nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto deste ano.