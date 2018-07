Arthur Zanetti briga por medalha na Copa do Mundo da Alemanha

COTTBUS, Alemanha - O ginasta Arthur Zanetti tenta neste sábado seu segundo título nas argolas na temporada. Vice-campeão mundial no aparelho, o brasileiro garantiu a classificação para a final da etapa de Cottbus da Copa do Mundo com a melhor nota: 15.675. A prova será realizada a partir das 10 horas (horário de Brasília). Medalha de prata no Mundial de Tóquio, em outubro, Zanetti venceu a disputa em sua primeira competição do ano, o evento-teste da Olimpíada de Londres, em janeiro.

Apesar do excelente resultado na qualificatória, o técnico de Zanetti, Marcos Goto, afirmou que a disputa por medalhas não é a prioridade do ginasta. "Ainda estamos no começo do ano e não adianta forçar agora. O desempenho tem que ir melhorando aos poucos para que ele esteja 100% em Londres e busque a medalha olímpica, que é o principal objetivo do ano."

Zanetti ficou à frente de Yibing Chen, campeão olímpico e mundial das argolas. A nota do chinês foi apenas 0,050 menor que a do ginasta do Brasil. Outros seis atletas estarão na briga por medalhas.

O Brasil levou mais um ginasta para a disputa alemã, o jovem Arthur Nory, de 18 anos, que está em seu primeiro ano como adulto. O atleta não chegou a se classificar para finais (sempre disputadas pelos oito melhores). Nory ficou em 12º na qualificatória do solo, entre 38 atletas, e alcançou a 13ª melhor marca no salto nesta sexta-feira, ao competir com 24 ginastas.

No próximo fim de semana, as mulheres estreiam nas competições internacionais. Ethiene Franco e Priscila Cobello disputam a etapa de Doha, no Catar, da Copa do Mundo. Ethiene se apresentará na trave, nas barras assimétricas e no solo. Priscila não estará no solo.