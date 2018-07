Arthur Zanetti encerra ano na Copa Toyota Campeão olímpico nas argolas, Arthur Zanetti disputa a Copa Toyota de Ginástica, em Tóquio (Japão). sua última competição no ano neste sábado a partir das 3 horas. No embarque para o Oriente, o brasileiro, de 22 anos, ainda não sabia quais serão seus adversários. "É uma competição tradicional, bem legal, só por aparelhos e só para convidados", disse o ginasta. que ocupa a segunda colocação no ranking mundial. "Vou disputar argolas e solo e o resultado vai ser consequência da qualidade da apresentação que eu conseguir fazer." Depois da competição, o atleta estará de férias.