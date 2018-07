Arthur Zanetti estreia na temporada com ouro em Doha

Zanetti reduziu sua nota de partida em relação à série que apresentou em Londres, partindo de 6.700. Mas ele teve excelente execução, com 9.000 pontos, para chegar a um total de 15.700 pontos. De acordo com o próprio ginasta, a mudança foi necessária por conta da mudança nos critérios de julgamento, que reduziram a importância de elementos de força.

Outro brasileiro que competiu na mesma final, Henrique Medina, que é companheiro de Zanetti no São Caetano, foi o quinto, com 15.250.

A outra medalha do Brasil nesta quinta em Doha veio com um xará de Zanetti. Arthur Nory Mariano (do Pinheiros) tirou 14.900 na sua apresentação no solo para ficar com a medalha de bronze. Só ficou à frente dele Flavius Koczi, da Romênia, com 14.925.

Entre as mulheres, só uma brasileira disputou final nesta sexta. Foi Adrian Gomes, que ficou em sétimo no salto, com 13.300. A vitória foi da vietnamita Thi Ha Thanh Phan, com 14.825.