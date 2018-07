Arthur Zanetti fatura medalha de ouro nas argolas e sela ano perfeito

TOYOTA - O ginasta Arthur Zanetti selou na madrugada deste sábado seu ano perfeito nas argolas. Campeão olímpico em 2012, o brasileiro faturou a medalha de ouro na Copa Toyota, disputada no Japão, e encerrou sua temporada com títulos em todas as provas de argolas que disputou, incluindo a conquista do Mundial da Antuérpia, em outubro, e o bicampeonato universitário.

Zanetti confirmou o favoritismo neste sábado ao tirar a nota de 15.875, deixando para trás o japonês Koji Yamamuro (15.625) e o alemão Marcel Nguyen (15.375). "Ganhei e fiquei muito feliz", comemorou o ginasta.

O favorito, contudo, afirmou que não estava preocupado em obter mais um ouro. Seu objetivo era testar mais uma vez sua série nova de movimentos. "A temporada foi pesada e eu sabia que seria difícil, e foi! Mas deu tudo certo e acabei o ano com 100% de aproveitamento nas argolas. Agora, quero minhas férias merecidas!", declarou.

Zanetti competiu também no solo, que não é sua especialidade. E terminou na quarta colocação, com 14.525. Ele ficou atrás dos japoneses Kenzo Shirai (16.325) e Kohei Uchimura (15.500), e do coreano Eo Jim Park (14.800). "Gostei da minha apresentação no solo, foi boa, mas fiquei em quarto porque eram muitos os atletas bons no solo que estavam aqui", avaliou.

O ginasta tem dado destaque para as provas de solo para melhorar o resultado do Brasil na disputa por equipes. "Meu objetivo, além da classificação individual, é a da seleção brasileira, em 2015, para os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016", disse.Após competir em Toyota, Zanetti voltará ao Brasil no início da semana para participar na terça-feira do Prêmio Brasil Olímpico, em São Paulo. Somente depois da cerimônia o ginasta estará oficialmente de férias. "Quero ficar com meus familiares no Natal e depois passear com minha namorada e amigos. Nossa, que ano difícil! Mas valeu, dá para dizer que foi perfeito", comemora, aliviado.