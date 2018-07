Arthur Zanetti ganha prata em etapa alemã da ginástica O brasileiro Arthur Zanetti conquistou a medalha de prata na prova das argolas na etapa de Cottbus da Copa do Mundo de Ginástica Artística, neste sábado, na Alemanha. Na final, ele foi superado apenas pelo chinês Ybing Chen, de quem já havia perdido no Mundial de Tóquio, no ano passado.