Artilheiro do Brasil compara pressão do handebol a do futebol

Eleito melhor da partida e artilheiro do jogo, o ponta esquerda brasileiro Borges comparou a pressão vivida pela seleção masculina de handebol com a do futebol. O Brasil vinha de duas derrotas consecutivas no Mundial do Catar e encarava o jogo contra a Bielo-Rússia como uma final. A vitória, enfim, foi conquistada, pelo placar de 34 a 29.

"Aqui não é futebol, mas também tem pressão. A gente sabe o momento que o handebol brasileiro está passando e temos que saber lidar com isso. Nós correspondemos bem", afirmou Borges, que teve grande atuação e marcou nove gols no jogo desta segunda-feira. O aproveitamento dele foi 90% nos arremessos (9 de 10 tentativas).

O sentimento de Borges foi compartilhado por outros jogadores da seleção brasileira. Havia uma expectativa pela vitória devido à boa atuação da equipe diante da Espanha, apesar da derrota por 29 a 27. Em tese, a Bielo-Rússia, mesmo com bom sistema defensivo, era um dos rivais mais fracos do grupo.

"Hoje foi nossa final. Tínhamos de sair com a vitória. Era sim ou sim. Se não, isso comprometeria nossa sequência no Mundial", afirmou o ponta direita Fábio Chiuffa, que marcou sete gols contra a Bielo-Rússia.

Para o técnico Jordi Ribera, o Brasil mostrou evolução no jogo desta segunda-feira. "A equipe está crescendo. Já melhorou na segunda etapa contra o Catar e na partida contra a Espanha. Hoje fomos completos, tanto no trabalho defensivo, como no ataque. Não erramos tantos arremessos."

O Brasil continua firme na briga por um lugar nas oitavas de final. Nesta quarta-feira, a seleção enfrenta a Eslovênia, forte adversária e "segunda força" do grupo A, e na sexta-feira, encerra a participação na primeira fase do Mundial contra o Chile.

"Vamos jogar contra a Eslovênia como fizemos contra a Espanha, de igual para igual, querendo ganhar. E contra o Chile vai ser a mesma coisa. Não tem rival fácil", disse o central João Pedro.

*O repórter viajou ao Mundial a convite da Federação Internacional de Handebol.