Artilheiro do Grêmio no ano, Diego Souza divide méritos: 'Sou um privilegiado'

O Grêmio estreou no Campeonato Brasileiro com vitória, ao superar o Fluminense por 1 a 0, neste domingo, na sua Arena, em Porto Alegre (RS). Herói do time ao marcar o único gol da partida, Diego Souza dividiu o bom momento com o time.

Artilheiro gremista nesta temporada, agora com nove gols, Diego Souza credita a evolução do seu futebol à força da equipe. "É um time muito bom, de muita qualidade. Eu me sinto privilegiado por jogar num time como este. E tenho feito a minha obrigação que é ser aguerrido e marcar gols lá na frente", comentou.

Este jogo foi especial também para o meia Pepê, escolhido para ser o substituto de Everton Cebolinha, negociado nesta semana com o Benfica de Portugal. Aos 23 anos e frequentando o elenco desde o ano passado, ele parece entender a sua responsabilidade.

"A gente sabe que é muito difícil substituir alguém como o Everton, que é um grande jogador, de seleção brasileira. Mas o professor Renato me deu moral e vou tentar dar o máximo. A gente falou um pouco no sábado que agora era comigo, mas espero deixar meu nome na história do clube", afirmou.

O Grêmio vai enfrentar o Ceará na próxima quinta-feira, às 19h15, na Arena Castelão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.