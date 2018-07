Artilheiro do torneio, Erik é aposta goiana Rápido e habilidoso, o atacante Erik é a aposta do Goiás para surpreender o Santos na final da Copa São Paulo. O garoto de 18 anos é o artilheiro do torneio, com oito gols, e tem uma história curiosa para contar sobre seu início no futebol. Aos dez anos, estava assistindo a um treino do Goiás e foi chamado para completar o time. Foi tão bem que não saiu mais. "Tenho o hábito de fazer muitos gols", diz o paraense, sem parecer mascarado.