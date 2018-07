Artilheiro pelo Audax, Rafael Longuine agarra chance no Santos

O meia Rafael Longuine teve a chance de jogar com as ausências de Lucas Lima e Geuvânio e mostrou serviço. Com uma boa atuação, o jogador fez um gol na vitória de 3 a 0 do Santos sobre o São Paulo e provou que tem condições de ser titular na equipe. "Foi um gol importante, pois a gente sabe a dificuldade que é um clássico", afirmou o jogador, elogiando o passe do companheiro. "O Gabriel foi feliz no passe e eu mais ainda na conclusão", disse.

No Campeonato Paulista, o jogador atuou pelo Audax, chamou atenção do clube e foi contratado após a competição. Agora, com Dorival Júnior, está tendo algumas chances. "A gente sabia da importância que era esse clássico. O mais importante é que vencemos bem, convencemos e chegamos perto do nosso objetivo. O grupo nosso é forte, tenho respeito muito grande por quem vem jogando, acho que pude ajudar, com gol, e saímos vitoriosos", continuou.

Os próprios companheiros reconheceram seu talento. "Foi um belo passe, mas todo mérito é do Longuine", afirmou Gabriel. O zagueiro David Braz, autor do primeiro gol, também elogiou o rapaz. "Atrás, a gente estava conseguindo neutralizar o São Paulo, que é forte, e conseguimos depois fazer um gol numa roubada de bola que o Longuine completou", disse.

O defensor festejou o bom resultado em casa, principalmente porque a vitória começou a ser construída após seu gol de cabeça, em cobrança de falta de Zeca. "O jogo estava equilibrado e consegui fazer o gol de bola parada. Clássico é decidido nos detalhes", explicou o zagueiro, que um dia espera ser chamado para a seleção brasileira. "Quem sabe um dia eu possa realizar esse sonho", concluiu.