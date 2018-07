As lições deixadas por um Mundial inesquecível Foram duas semanas de uma cobertura que começou na última rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 2 dezembro, e termina hoje, dia 17. Nesse período, colecionamos histórias de todo tipo - em comum, elas tinham o amor ao Corinthians. Do avião que partiu de Guarulhos, passando pela escala em Londres, até Tóquio, Nagoya e Yokohama, ficaram algumas lições.