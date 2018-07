As manias de um corintiano sofredor. E agora campeão do mundo

SÃO PAULO - Marcus Ecclissi acredita que o título mundial do Corinthians só foi conquistado porque ele assistiu à partida sozinho em casa. Se tivesse saído, o time perderia. A partir dessa convicção, repetiu os mesmos rituais dos últimos três anos. Deixou desligada a única TV da casa até um minuto antes do jogo, sentou-se no canto esquerdo do sofá, bebeu café no mesmo copo e sofreu solitariamente.

Ele chutava o ar, corrigindo no sofá os erros cometidos no Japão. Na hora do gol, fez tremer o teto da vizinha de baixo. "Parece que a parede vai desabar. Não brigo porque sou corintiana", disse Aparecida Barbosa, a vizinha.

Ele vê o jogo pela TV, mas também ouve o rádio, sempre adiantado dois ou três segundos. Assim, quando vê o lance, já sabe o que aconteceu. É um jeito de antever o gol e driblar a espera. "Ser corintiano é um sentimento que domina a minha vida."

Marcus é filho único e mora com a mãe em uma casa alugada em Osasco. Nunca teve um namoro sério e sua média ponderada na faculdade está acima de oito. A paixão pelo Corinthians disputa uma queda de braço com o seu lado racional. Estudante do terceiro ano de História na USP, o jovem de 20 anos faz estágio de quatro horas diárias na catalogação de documentos e no atendimento ao público no Instituto de Estudos Brasileiros (IEB).

O título autenticou as manias e a solidão para 2013. "Deu certo. Para que mudar?". Ontem à tarde, quando via o teipe, estava em paz. E finalmente trocou de copo para beber café.