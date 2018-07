As mulheres são atletas de nível mundial, mas quem as vê?

Petula Dvorak, The Washington Post, O Estado de S.Paulo

Por todo os EUA, meninas estão vestindo caneleiras e chuteiras e passando longos dias tentando acertar uma cabeçada como Amby Wambach fez contra o Brasil.

Se a seleção feminina de futebol dos EUA conquistar a Copa do Mundo hoje, as meninas boleiras podem se inspirar e ingressar em times amadores. Se forem bem sucedidas, poderão jogar no ensino médio e talvez até na universidade.

E depois?

Pois é, já vimos este filme antes.

Na última vez que os EUA ganharam esse troféu, em 1999, houve certo otimismo em relação à profissionalização do esporte. Afinal, 90 mil pessoas encheram o Rose Bowl para acompanhar a vitória do time. Logo depois, milhares de meninas em todo o país se inscreveram em equipes infantis com o intuito de imitar suas heroínas.

"Falou-se muito na possibilidade de aquela ser a faísca capaz de acender a paixão pelos esportes femininos", diz Mike Messner, professor de sociologia e estudos de gêneros da Universidade do Sul da Califórnia, que pesquisou os esportes femininos no país.

Mia Hamm, ícone daquele time campeão, foi em 2001 para o Washington Freedom, que disputava o campeonato nacional. No ano seguinte, inacreditavelmente, a liga desmoronou. O campeonato feminino e o Washington Freedom só voltariam em 2009, com a Liga Profissional de Futebol Feminino.

Parece que as mulheres podem ser grandes jogadoras, mas e quanto aos fãs? Deles podemos esperar mais.

O interesse pelas equipes femininas e a cobertura dedicada a elas em 1999 "apresentaram uma alta expressiva, mas então o público perdeu o entusiasmo e, pouco depois, o interesse caiu muito", disse Messner. "As coisas não mudaram desde então."

Nancy Hogshead-Makar, diretora sênior de defesa da Fundação do Esporte Feminino, diz que nunca se tratou de uma questão de talento. De acordo com ela, a chave está num bom modelo de negócios: encontrar patrocinadores e conquistar o coração dos fãs. Ela mencionou que foram necessárias seis tentativas até que a Liga Nacional de Futebol Americano finalmente decolasse.

O episódio simboliza a história do esporte feminino em todo o espectro de modalidades. Sempre que temos uma equipe feminina capaz de feitos notáveis, todos imaginam se não terá chegado o momento da virada, o marco que tornará os esportes femininos tão populares quanto as modalidades masculinas.

Com frequência, as pessoas ainda ficam chocadas ao ver mulheres disputando esportes de contato em equipe e, ainda por cima, jogando bem. Para algumas pessoas é muito mais fácil torcer por mulheres usando sainhas estilosas e jogando tênis ou trajando roubas de patinação no gelo e maiôs dos esportes aquáticos.

Nossos rapazes ainda se esquecem de que esse tipo de emoção pode ser encontrada aqui todas as semanas.

TRADUÇÃO AUGUSTO CALIL