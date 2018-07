As múltiplas facetas do novo número 1 do ranking mundial de tênis

SÃO PAULO - O tênis mundial tem um número 1 diferente. O posto de líder do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) sempre foi preenchido por tipos singulares: o irritadiço John McEnroe, o roqueiro André Agassi, o tímido Pete Sampras e, mais recentemente, o despojado Gustavo Kuerten, o gentleman Roger Federer ou o intenso Rafael Nadal.

Agora, o sérvio Novak Djokovic inaugura uma nova fase, que tem tudo para quebrar a imagem aristocrática do esporte: vem aí o irreverente.

Este ano, durante o Grand Slam de Roland Garros, vários tenistas tiveram de responder a um questionário padrão no qual constava a seguinte pergunta: "Quem você escolheria para mestre de cerimônias de seu casamento?".

A resposta dos tenistas foi praticamente unânime: Novak Djokovic. Basta dar um passeio em sites de imagens na internet e é fácil saber o porquê.

Quem vê o sérvio arrasando adversários nas quadras dificilmente suspeitará da existência de um Djokovic diferente fora delas, ou Nole, para seus amigos.

Com um senso de humor tão apurado como o de observação, ele é um exímio imitador. Não costuma poupar ninguém de suas performances.

Em seu divertido repertório estão os trejeitos de cabeça ou os amplos movimentos corporais de Federer, o hábito de puxar a cueca antes do saque de Nadal, os pulinhos e a tradicional ajeitada na franja de Maria Sharapova ou o jeito de Andy Roddick ajeitar o boné e a camiseta.

Caras e bocas. Não fica por aí. Djokovic já protagonizou momentos tão constrangedores quanto divertidos, como levar um tapa no traseiro dado por outro tenista durante um desfile de roupas íntimas.

E, provavelmente a melhor cena de todas, o karaokê improvisado em Roland Garros no qual se apresenta de peruca loura ao lado do seu companheiro de Copa Davis, Victor Troicki.

Djokovic faz, no melhor estilo gaiato, uma hilariante imitação do videoclipe da cantora Shakira na música Gipsy, em que ela contracena com Nadal.

E o sérvio não para. Os dotes limitados de cantor não o impedem de mostrar sua versão de 'I Will Survive', de Glória Gaynor.

Ele demonstra ser um dançarino de razoáveis qualidades: sem medo do palco, veste roupas, maquiagem, peruca e reproduz na festa do ATP de Monte Carlo a coreografia de Michael Jackson no videoclipe Thriller.

Pé de valsa. Em quadra, foi capaz de arriscar uns rodopios durante visita da participante de um concurso semelhante ao brasileiro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão.

"Ele é um símbolo do senso de humor do homem sérvio", comentou um fã sobre suas performances no site de vídeos.

Não se sabe se o novo status de Djokovic, com toda a pressão a que um número 1 do mundo é submetido, fará com que abandone sua faceta mais divertida.

Mas pelo menos sua característica irreverência poderá ser vista nas camisetas oficiais do tenista que trazem a inscrição: "Nole, sem brincadeiras".

A torcida de boa parte dos fãs do sérvio é de que ele tenha chegado ao topo não somente para mostrar a força do tênis sérvio, mas para dar uma nova imagem a um aristocrático esporte.

