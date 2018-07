Asafa Powell abre temporada com vitória em Nova York

O Aberto dos Estados Unidos foi a primeira competição do atletismo a reunir algumas das principais estrelas do esporte em 2012. A prova dos 50 metros, que não é disputada na Olimpíada e no Mundial, teve o jamaicano Nesta Carter em segundo lugar, com 5s67, seguido pelo norte-americano Trell Kimons, com 5s68.

A Jamaica também dominou a versão feminino dos 50 metros vencida por Veronica Campbell-Brown, bicampeã olímpica dos 200 metros, com o tempo de 6s08. A norte-americana Jessica Young, com 6s20, e a nigeriana Gloria Asumnu, com 6s22, completaram o pódio.

Já a norte-americana Lolo Jones venceu a prova dos 50 metros com barreiras, com o tempo de 6s78. Ela superou a britânica Tiffany Porter, com 6s83, e a compatriota Kellie Wells, com 6s84.