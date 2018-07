Asafa Powell competirá em Paris antes de ser julgado Os organizadores da etapa de Paris da Diamond League anunciaram nesta terça-feira que o jamaicano Asafa Powell competirá no evento no dia 5 de julho, às vésperas de ser julgado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês). Ele só poderá correr na França, aliás, porque a entidade aceitou o pedido de liberação do velocista e o liberou para voltar a competir após uma punição pelo uso de doping.