Asafa Powell diz estar ansioso para novo duelo com Usain Bolt

ROMA - Ex-recordista mundial, o jamaicano Asafa Powell admitiu nesta quarta-feira que está ansioso para rever o compatriota Usain Bolt na prova dos 100 metros rasos, na quinta, na estreia dos dois velocistas na Diamond League nesta temporada.

Powell revelou que está "um pouco nervoso" pela primeira vez na carreira, mas ponderou que a estreia conjunta deixará o duelo mais interessante. "Será nossa primeira competição de verdade neste ano. Todo corredor fica um pouco nervoso antes de sua primeira disputa porque quer saber como está seu ritmo, ou se esqueceu de como se faz", comentou.

Desde que quebrou o recorde mundial, em 2007, com a marca de 9s74, Powell teve seu tempo superado por três vezes por Bolt. No Mundial de Berlim, em 2009, Bolt cravou o atual recorde de 9s58.

Em Roma, os velocistas jamaicanos terão a concorrência do francês Christophe Lemaitre, atual campeão europeu nos 100 metros. Seu melhor tempo é de 9s97. "Eu pretendo emparelhar com eles na largada para tentar não ficar para trás, como aconteceu no ano passado. Quero correr abaixo de 10s, se as condições forem possíveis", comentou o francês.