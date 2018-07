Asafa Powell é atração do Grande Prêmio Brasil de Atletismo

Principal prova do calendário internacional no País, o Grande Prêmio Brasil terá a presença do ex-recordista mundial Asafa Powell na prova dos 100 metros, na manhã deste domingo, no Estádio do Mangueirão, em Belém.

A competição não tem atraído astros de primeira grandeza nos últimos anos, mas o jamaicano de 31 anos está em processo de reconstrução da carreira. Ele acabou de sair de uma punição por doping, que o tirou das pistas por um ano.

Powell correu apenas uma vez na temporada – fez os 100 metros em 10s15, no dia 19 de julho, na Suíça. Marca muito inferior, por exemplo, ao tempo que estabeleceu em 2008 (9s72), quinto da história. A prova não terá nenhum atleta que esteja entre os dez melhores na temporada. O velocista de melhor tempo é Antoine Adams, de São Cristóvão e Neves, com 10s01.

Os destaques brasileiros em Belém são Mauro Vinícius da Silva, o Duda, no salto em distância, e Ana Cláudia Silva, nos 100 m – ano passado, no Mangueirão, ela bateu o recorde sul-americano (11s05). A velocista teve um início de ano ruim, com muitas lesões, e fez sua primeira competição para valer no Ibero-Americano, no fim de semana passado. E conseguiu um excelente resultado: 11s13.

No arremesso do peso, o Brasil terá Izabela Rodrigues, campeã mundial juvenil no lançamento do disco. E também o retorno de Geisa Arcanjo, que havia abandonado o atletismo mas repensou sua decisão.