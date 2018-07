Asafa Powell faz melhor tempo do ano e lidera eliminatórias no Mundial

Uma das estrelas do Mundial Indoor de Atletismo que começou na quinta-feira em Portland, nos Estados Unidos, Asafa Powell brilhou em sua primeira apresentação. O jamaicano liderou as eliminatórias dos 60m, nesta sexta, fazendo a melhor marca da temporada: 6s44. Entre os velocistas que avançaram estão os americanos Mike Rodgers e Trayvon Bromell. As semifinais serão na sessão noturna.

Também nas provas de fundo e meio-fundo a sessão foi de eliminatórias. Nos 400m, as melhores marcas foram de atletas do oriente médio: Oluwakemi Adekoya, do Bahrein, e Abdalelah Haroun, do Catar. As semifinais das duas provas serão à noite, com as finais marcas para a sessão noturna de sábado.

Nos 3.000m para homens, as eliminatórias foram lideradas por Yomif Kejelcha, da Etiópia, enquanto que no 1.500m feminino a holandesa Sifan Hassan, etíope naturalizada, foi a mais rápida. Outras três atletas da Etiópia ficaram entre as cinco primeiras das eliminatórias. Essas finais serão respectivamente domingo e sábado.

No heptatlo, versão indoor do decatlo, o norte-americano Ashton Eaton deu show saltando 8,08m no salto em distância, ficando a sete centímetros do índice olímpico para esta prova. Ele lidera o heptatlo com folga após duas provas, enquanto a esposa dele, Brianne Theisen Eaton, canadense, liderava o pentatlo até a terceira prova, mas fechou a sessão em terceiro.