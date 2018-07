Asafa Powell fica em terceiro lugar na sua volta ao atletismo

Afastado do atletismo desde junho do ano passado, período em que vinha enfrentando uma acusação por doping, Asafa Powell voltou a competir nesta terça-feira. O velocista jamaicano conseguiu apenas o terceiro lugar na prova de 100 metros do Meeting de Lucerna, na Suíça, ao marcar o tempo de 10s30 e ficar atrás de Julian Forte (10s24), também da Jamaica, e Adams Antoine (10s29), de San Cristóbal e Névis.

Asafa foi punido pela Comissão Antidoping da Jamaica por testar positivo para o estimulante oxilofrina em seletiva jamaicana para o Mundial de Atletismo, em junho do ano passado. A punição de 18 meses, que era de caráter retroativo (começou a valer em 21 de junho, data que foi coletada a amostra que apontou o uso da substância proibida), foi anunciada em abril. Mas, após recurso, a pena foi reduzida pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) para seis meses, liberando-o para voltar.

Assim, o jamaicano de 31 anos entrou na pista de Lucerna nesta terça-feira, comemorando o retorno. "É muito bom estar de volta. Sofri muito estresse e pressão nos últimos meses", afirmou Asafa, que já foi recordista mundial dos 100 metros - fez 9s74 em 2007, ainda antes do surgimento do também jamaicano Usain Bolt, que domina a prova desde 2008.