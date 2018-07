Asafa Powell vai correr no GP Brasil de Atletismo Por causa da Copa do Mundo, o GP Brasil de Atletismo, que tradicionalmente acontece em maio, foi adiado para agosto. E isso vai permitir que o Mangueirão, em Belém (PA), receba no dia 10 do quarto homem mais rápido de todos os tempos, o jamaicano Asafa Powell. Se confirmar o favoritismo, ele deverá ser apenas o segundo atleta a correr abaixo de 10s em 30 edições do GP.