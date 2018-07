Asafa Powell vence prova dos 100 m em Grand Prix com 9s86

BUDAPESTE - O jamaicano Asafa Powell venceu neste sábado a prova dos 100 metros no Grand Prix da Hungria, realizado em Budapeste. Com o tempo de 9s86, o velocista bateu Ngonidzashe Makusha, do Zimbábue, e Andrew Hunds, de Barbados, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

Mesmo com a vitória, Powell não pareceu inteiramente satisfeito com seu desempenho. "Eu poderia ter corrido bem mais rápido hoje (sábado), mas estava trabalhando em algumas coisas. Estava frio e eu estava cuidadoso. Mesmo assim, foi um bom tempo", declarou o corredor, que tem como melhor marca pessoal o tempo de 9s72.

Asafa Powell voltará às pistas já no próximo final de semana, quando disputará a etapa de Londres da Diamond League. Será sua última competição antes do Campeonato Mundial, que acontecerá em Daegu, na Coreia do Sul, a partir do dia 27 de agosto. "Este é meu ano e tentarei fazer meu melhor. Vamos ver se consigo uma medalha de ouro", disse o jamaicano, que conseguiu o bronze nos 100 metros nos Mundiais de 2007 e 2009.

Em outra prova disputada neste sábado na Hungria, Veronica Campbell-Brown, também da Jamaica, venceu os 200 metros, com o tempo de 22s26. Ela foi seguida pela norte-americana Sanya Richards-Ross e pela nigeriana Blessing Okagbare.