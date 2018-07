Ascensão de Keys deixa EUA com 3 tenistas no Top 10 da WTA

A atualização desta segunda-feira do ranking da WTA deixou o tênis dos Estados Unidos com três jogadoras entre as dez melhores do mundo. Essa situação foi provocada pela ascensão de Madison Keys, que atingiu o décimo lugar da lista ao conquistar o título do Torneio de Birmingham, na Inglaterra, no último fim de semana.

Ao se tornar campeã, Keys subiu seis posições na lista e chegou aos 3.061 pontos. Assim, está junto das irmãs Williams no seleto Top 10. A relação é liderada exatamente por Serena, com 6.330 pontos, enquanto Venus está logo à frente da compatriota, em nono lugar, com 3.116.

A espanhola Garbiñe Muguruza, que decepcionou na última semana ao ser eliminada logo na primeira rodada do Torneio de Mallorca, continua em segundo lugar, com 6.766 pontos, seguida da polonesa Agnieszka Radwanska, que também caiu na estreia, mas em Birmingham, e soma 6.080.

A alemã Angelique Kerber caiu nas quartas de final de Birmingham e continua em quarto lugar, enquanto a romena Simona Halep, que desistiu de jogar na Inglaterra por causa de uma lesão, ocupa a quinta posição. A bielo-russa Victoria Azarenka e a italiana Roberta Vinci vem logo atrás. Já a suíça Belinda Bencic, que abandonou o Torneio de Birmingham na estreia por causa de uma lesão, é a oitava colocada.

Campeã em Mallorca, a francesa Caroline Garcia subiu do 39º para o 32º lugar. Derrotada na decisão espanhola, a letã Anastasija Sevastova ascendeu da 82ª para a 67ª posição. E a checa Barbora Strycova, vice em Birmingham, ganhou quatro posições e se tornou a número 26 do mundo.

Única tenista brasileira entre as 100 melhores do ranking do tênis feminino, a brasileira Teliana Pereira ascendeu dois postos, para a 88ª colocação.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO RANKING DA WTA

1º - Serena Williams (EUA), 8.330 pontos

2º - Garbiñe Muguruza (ESP), 6.766

3º - Agnieszka Radwanska (POL), 6.080

4º - Angelique Kerber (ALE), 5.330

5º - Simona Halep (ROM), 4.372

6º - Victoria Azarenka (BLR), 4.191

7º - Roberta Vinci (ITA), 3.405

8º - Belinda Bencic (SUI), 3.190

9º - Venus Williams (EUA), 3.116

10º - Madison Keys (EUA), 3.061

11º - Petra Kvitova (RCH), 2.822

12º - Timea Bacsinszky (SUI), 2.800

13º - Carla Suárez Navarro (ESP), 2.800

14º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.755

15º - Flavia Pennetta (ITA), 2.723

16º - Samantha Stosur (AUS), 2.700

17º - Karolina Pliskova (RCH) 2.335

18º - Johanna Konta (GBR) - 2.245

19º - Elina Svitolina (UCR), 2.226

20º - Sloane Stephens (EUA), 2.150

88º - Teliana Pereira (BRA), 768

176º - Paula Gonçalves (BRA), 307