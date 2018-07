Ascensão do Cruzeiro faz Palmeiras ter atenção redobrada para jogo em Araraquara

Líder do Campeonato Brasileiro com 60 pontos, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro nesta quinta-feira, às 19h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), com o alerta ligado. O time mineiro vem de duas vitórias consecutivas, que o tirou da zona de rebaixamento, e a boa fase do adversário faz com que a atenção seja redobrada.

"O Cruzeiro vem de uma crescente grande e conseguiu encaixar boas vitórias. Por isso, saiu da zona de rebaixamento. Temos certeza que será um jogo difícil e vamos procurar fazer uma boa atuação para sair com a vitória", disse o volante Tchê Tchê, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

Nas últimas rodadas, o Cruzeiro derrotou a Ponte Preta (2 a 0) e o Grêmio (1 a 0) e abriu três pontos do Internacional, primeiro time na zona de rebaixamento. Faltando apenas nove rodadas para o término do Brasileirão e com o Flamengo próximo na tabela de classificação (três pontos de distância) o discurso no Palmeiras é de que o momento obrigado o time a ter erro zero.

"Passamos por tanta coisa desde o início da competição e agora é o momento em que vamos decidir. Temos de estar preparados, com foco total para conquistar o título. É isso que almejamos. O Cuca sempre procura frisar que o foco tem de ser máximo, não tem espaço para erros", disse Tchê Tchê.

O Palmeiras fará o último treino em São Paulo na tarde desta terça-feira. Na quarta, pela manhã, o clube já treina em Araraquara.