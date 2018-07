Ashton Eaton lidera equipe dos EUA no Mundial Indoor de Atletismo

A delegação tem como destaque o decatleta Ashton Eaton, que vai competir no heptatlo - em ambiente indoor, a prova combinada masculina tem sete disputas, não 10. Eaton vai em busca do tricampeonato consecutivo no Mundial.

Nos 60m rasos, prova de velocidade equivalente aos 100m rasos, o destaque do time americano será o jovem Trayvon Bromell, de 20 anos, bronze no Mundial do ano passado. Aos 18, Vashti Cunningham já pinta como sensação no salto em altura feminino. No sábado, também em Portland, ela bateu o recorde mundial júnior: 1,99m.

Jennifer Suhr, atual campeã mundial indoor, será uma das rivais de Fabiana Murer na prova que vai abrir o Mundial, já na madrugada de sexta-feira pelo horário brasileiro. A segunda representante dos EUA no salto com vara será Sandi Morris, que saltou 4,95m e venceu o Campeonato Norte-Americano Indoor no sábado.

Suhr lidera o ranking mundial com 6,03, seguida de Morris. Como comparação, o recorde sul-americano indoor de Fabiana Murer é 5,83m e, nesta temporada, a brasileira só alcançou 4,71m.