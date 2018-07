Ásia: Japão está quase garantido O Japão está praticamente garantido na Copa do Mundo. A equipe lidera o Grupo B das Eliminatórias asiáticas com 13 pontos, oito a mais do que os times que estão empatados na segunda colocação: Austrália, Iraque e Omã. A equipe japonesa esteve nos últimos quatro Mundiais. A fase final do torneio é dividida em dois grupos de cinco times e os dois primeiros de cada chave estarão na Copa.