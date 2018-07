ASP anuncia volta de Jeffreys Bay ao circuito mundial de surfe profissional

SÃO PAULO - A Associação de Surfistas Profissionais anunciou o retorno da etapa de Jeffreys Bay ao circuito mundial do WCT, um dos melhores point breaks do mundo. A famosa onda africana, conhecida por suas águas geladas, é produzida sobre uma plataforma de pedras, o assoalho rochoso proporciona extensas direitas, muito cobiçadas pelos surfistas. O evento será realizado entre 10 e 20 de julho, quando as ondas atingem suas melhores formações, em pleno inverno africano.

Com previsão para três edições, o contrato firmado tem validade até 2016. "É justo que uma das melhores ondas do mundo volte a estrelar o circuito mundial", afirmou Paul Speaker, executivo da ASP. "Jeffreys Bay traz uma herança incrível para o esporte e a comunidade local têm sido fundamental para o retorno da África do Sul no cenário do surfe profissional. Estamos muito gratos e ansiosos para esta edição", concluiu o diretor.