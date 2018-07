Assassinato de corintiano foi o estopim

De acordo com Jorge Carlos Carrasco, diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e Margarette Barreto, titular da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), o assassinato do corintiano Douglas Karin Silva, de 27 anos, encontrado no Rio Tietê em 29 de agosto de 2011, teria causado uma "revanche" na Avenida Inajar de Souza. O crime do ano passado ainda não foi esclarecido.

Margarette Barreto afirmou que os membros da Gaviões da Fiel prepararam uma emboscada para os palmeirenses. A polícia investiga a informação de que um barracão foi alugado nas proximidades da avenida para abrigar as armas usadas na briga. Já é sabido, porém, que um grande número de rojões foi comprado na sexta-feira por integrantes da torcida corintiana.

Mas a delegada não colocou os torcedores da Mancha Alviverde como vítimas. "A gente sabe que nessa guerra não tem mocinho. Eles assumiram o risco de estar ali." Ela afirma que os palmeirenses foram avisados de que algo poderia ocorrer no domingo. A informação foi dada na reunião prévia ao clássico, na sede do 2.º Batalhão de Choque,

"Eles já sabiam que não deveriam sair (da zona norte rumo à sede da Mancha, no bairro de Perdizes, zona oeste) sem escolta. Mas não pediram. As viaturas que estiveram no local acompanharam porque viram muitas pessoas caminhando juntas. Eles são brigadores, não são vítimas." / A.R.